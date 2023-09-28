名主持人黃子佼先前捲入「MeToo」風波，太太孟耿如在醫院受訪後便神隱了100天，昨(27日)首度出面參加客家電視台20週年形象短片《時間旅客》記者會，傳聞記者會延遲了20分鐘，外界猜測與孟耿如一度想臨陣退縮有關，昨深夜方文琳發文表示是自己的錯，因為被卡在車陣中大遲到，才導致記者會已開始直播20分鐘，但台上都沒人。

方文琳昨晚發文，感謝《時間旅客》記者會圓滿結束，她特別再次跟媒體道歉，是因為她才讓記者會晚了20分鐘開場，絕非像傳聞所說孟耿如看到大陣仗媒體退縮。方文琳表示昨天路上車子多，她本來沿路跟著導演的車子，未料過了一個十字路口，導演的車先過，換到她變成紅燈只能停下，而導演之後致電提醒：「等等妳左轉後走慢車道看見第一個大樓的停車場就右轉下來吧」。

方文琳發文。（圖／翻攝自方文琳臉書）

方文琳指出，自己也設好導航，沒想到到了目的地發現左右各有一個停車場，讓她不知所措，她猜測應該是右邊這個，警衛也讓她駛進去，沒想到進去後找不到B3，也找不到電梯，眼看化好的妝快花了，在聯絡不到人的情況下只好先回車上等，直到工作人員來帶她，方文琳才發現停錯停車場。

直到快速換好衣服準備上台，方文琳說：「這時候直播已經將近快20分鐘，台上還沒半個主演的人出現，真的很sorry，差點害耿如被誤會了。」強調是自己的問題，與孟耿如無關。引來網友回應：「妳的失誤，創下記者會第一個高潮！也讓大家破涕為笑」、「這向左走向右走的意外插曲，知道的人會體諒的」、「怎麼那麼美呀」、「好溫暖的文琳，主動説明事情原委」。