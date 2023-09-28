澎湃新聞報導，浙江寧波市鄞州區第二醫院產科關閉一事引發輿論關注。根據該院早前公告，因鄞州區學科建設需要，9月18日起不再開展孕產婦診療業務。事實上，大陸因少子化，已有多家醫院陸續停止產科分娩服務，部分醫院對產科業務調整解釋是，降低孕產婦、嬰兒死亡率，確保母嬰安全。

鄞州區衛生健康局9月27日下午發布《情況通告》稱，今年，鄞州區對全區婦產兒醫療資源進行優化整合，把鄞州區第二醫院產科（原設有產科床位20張）整合至新建成投用的寧波大學附屬人民醫院婦女兒童醫學中心（8月1日有序投用）。該中心設有產科床位76張，能夠更好地為鄞州區婦女兒童提供醫療服務。

鄞州區衛生健康局介紹，目前，鄞州區有提供產科服務的醫療機構5家，床位237張，床位較去年有增加。下一步，鄞州區衛生健康局將不斷優化產科醫療資源，提升產科醫療水準，更好為鄞州區的居民提供服務。

澎湃新聞報導，在鄞州二院停止開展孕產婦診療業務之前，浙江溫州市平陽縣中醫院宣布，因業務調整，經縣衛健局同意該院婦產科自9月15日起停止產科分娩服務。

更早前的5月7日，溫州蒼南縣中醫院發出公告稱，根據醫院學科發展規畫，經研究決定，即日起開始暫停產科助產服務（產科門診照常開放）。

大陸紅星新聞當時報導，蒼南縣中醫院婦產科醫護人員說明，分娩的數量很少，繼續幹沒有意義了，去年10月就徹底停掉了。最近幾年因分娩量下降，結合人員外調、退休等情況，婦產科員工的結構組成已經發生很大變化，業務也由以產科為主轉向中西醫結合的婦科，轉變後業務量在慢慢回升。

該醫護人員透露，去年暫停產科助產服務前，該院每月分娩量在20人左右，縣城其他醫院的數據也在下降。

嘉興平湖市衛生健康局也在今年2月宣布，根據平湖市衛生健康統籌規畫，市中醫院搬遷至新院區（新華南路1800號）後，繼續開展婦科門診和住院診療服務，不再保留產科分娩相關診療服務，請孕產婦按需選擇到市一院、二院、婦保院及各鎮街道衛生院（社區衛生服務中心）就診。

澎湃新聞報導，部分醫院對產科業務調整所作解釋是，降低孕產婦、嬰兒死亡率，確保母嬰安全。

例如，廣西來賓市武宣縣祿新鎮中心衛生院宣布自今年6月1日起婦產科停止接產。

江蘇新沂市婦幼保健計畫生育服務中心7月25日公告稱，為保障婦女兒童健康，降低孕產婦、嬰兒死亡率，確保母嬰安全。經新沂市衛健委批准，自2023年8月1日零時起，新沂市婦幼保健計畫生育服務中心不再提供產科住院分娩服務專案，產前門診、婦科門診及婦科住院服務正常開展。請孕產婦到有助產技術（產科）服務資格的醫療機構住院分娩。

廣州市番禺區新造醫院4月3日公告介紹，由於工作安排原因，新造醫院暫停產科住院分娩和高妊娠風險產檢，僅保留妊娠風險等級為綠色的門診產檢項目（即無高危因素、無合併內外科疾病等），檢查項目中產科超聲、地中海貧血檢查、唐氏篩查等專案均不開展。

與此同時，今年以來，廣東多家醫院陸續對婦產科值班安排作出調整。

例如，台山市深井鎮衛生院 9月27日宣布， 結合該院婦產科業務發展情況，為進一步優化醫務人員崗位調整，經院領導班子討論決定，從2023年10月1日起，台山市深井鎮衛生院婦產科暫停在下班期間安排產科醫生值班，如有需要救護車出車情況，請致電深井鎮衛生院住院部值班電話。

9月15日， 南方醫科大學第三附屬醫院婦產科表示，南醫三院婦產科夜間門診停診，日間門診正常接診。惠州仲愷高新區潼湖鎮衛生院表示，因婦產科醫生人員不足，無法維持夜班診療運轉。同處惠州的惠城區馬安鎮衛生院也稱，因業務發展調整，暫停婦產科夜診服務。