標普500指數27日收平盤，但盤中呈現拉鋸走勢。今年迄今，標普500指數的漲幅已慢慢回吐，目前剩下12%左右。因此，部分想進場的投資人，好奇底部訊號是否已浮現。

聯準會上周暗示，長期政策利率可能保持升息的鷹派論調後，基準的10年期公債殖利率已大幅上升至16年來新高，一度來到4.643%。美股分析師認為，第3季的調節動作可能將暫停，投資人第4季應該會買進美股。

標普500中的11大類股，能源族群大漲2.5%最多。國際油價中，倫敦布蘭特原油每桶已突破97美元，好不容易降下來的通膨，現在也虎視眈眈伺機而動。至於對利率較敏感的公共設施類股，大跌2%最多。

美國朝野兩黨可望達成共識，避免走向近10年以來第4次關門一途。國際信評公司穆迪也示警，若真的關門的話，美國的投資評等將會被降級。不過，另家信評單位惠譽，早已於8月把美國評等從AAA降至AA+。

較強勢的重量級個股方面，谷歌母公司Alphabet上漲1.5%，半導體類股中，英特爾與超微都大漲2.2%左右最多。較弱勢的個股有特斯拉跌1.48%，以及蘋果跌將近1%。

在本周剩下的幾個交易日內，美東29日將要公布最新個人消費支出價格指數，牽動美國通膨走向。同時，美國第2季經濟成長數字將會出爐，還有市場關心的聯準會主席鮑爾也要發表談話。