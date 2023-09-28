英國一名男子在親戚家花園安裝柵欄，沒想到挖呀挖誤觸電線，害全村停電。該名男子雖然從鬼門關前撿回一命，卻還是得繳交2.4萬英鎊（約93萬新台幣）的帳單。

據《每日郵報》報導，這名男子Mark Staples去年12月幫姊姊家安裝被車子撞壞的柵欄，他在花園裡挖掘，突傳一聲巨響，地底甚至冒出火花、濃煙。Staples嚇得把已經焦黑一半的鏟子扔了，定睛一看，原來過程中誤觸高壓電線，導致爆炸；幸運的是他毫髮無傷。

不久後，Staples收到一張帳單，當天他不小心挖斷電線，導致當地1300多戶停電，電力公司花了約10小時才恢復供電，所以寄來修繕費用帳單，金額為2.4萬英鎊（約新台幣93萬元）。

Staples無奈表示，雖然大家都說他活下來是個奇蹟，但一想到要負擔高額帳單就覺得壓力很大，他強調，自己不是刻意破壞電線，根本不需要付這筆錢。電力公司發言人說，民眾施工前應使用電線避讓工具，電力公司的索賠符合法規及程序。