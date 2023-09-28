一位男網友表示，家人剛考到駕照，在路上以龜速行駛，加上轉彎不順，經常卡到後面的車子，因此在中部上路以後狂被按喇叭，但在台北卻沒有被按，讓他驚呼「台北駕駛素質較高？」引起網友討論，不少人表示，只是警察特多、有在執法，才讓人民素質都高起來。

一名男網友昨在PTT上分享，家人最近剛拿到駕照，他在中部陪練車的時候經常會被按喇叭，後來家人來台北繼續練車，每天都以「龜速」在路上行駛，時速不超過40公里，但卻都沒被按喇叭。

男網友表示，家人的車技慘不忍度，除了行駛速度極慢，轉彎的時候也很卡，導致後面的車被卡住，甚至還有後方的車子被卡到要等下一個紅綠燈，結果雷成這樣竟然沒有被按喇叭，讓他很驚訝，也很好奇為什麼在台北開車的體驗屌打其他縣市？是台北人素養真的比較好嗎？

貼文引起網友討論，不少內行人表示，其實台灣各縣市的駕駛素質都差不多，只不過台北路上警察特多而已。「不是市民素質高，只是抓得嚴」、「警察有在執法，人民素質都高起來了」、「警察多、監視器多、測速照相多」。