位於台東成功鎮的都歷海灘，被稱為「台版天空之鏡」，也是遊客戲水、衝浪的天堂；未料，昨日傍晚4名衝浪客疑似不慎落海溺水，海巡及消防人員獲報到場，出動遙控式救生圈及救生筏，半小時內順利將4人救上岸，其中2人身體不適，送醫治療。
海巡第一三岸巡隊27日傍晚5點5分接獲民眾通報，3男1女衝浪客在都歷大灣天空之鏡從事衝浪活動時疑似溺水。據了解，其中1人為台北人，其餘皆來自花東，落海時離岸距離不遠，由海巡及消防齊力救援。
海巡第一三岸巡隊副隊長白博宏表示，海巡與消防人員抵達現場後，分別出動遙控式救生圈及救生艇筏前往溺水者位置，並於5點29分成功將4名溺水民眾帶回岸上，經初步檢視落水民眾意識清楚無明顯外傷，其中2名略感不適，隨即由救護車載往台東醫院成功分院就醫。
海巡第一三岸巡隊呼籲，民眾從事衝浪活動時，應有人員陪同並隨時注意天候狀況，以維自身安全。
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