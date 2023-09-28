勇士陣中將要再添一名老將，美媒《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）提前揭露，遊走NBA多年的鋒線好手蓋伊（Rudy Gay），將以1年合約加盟勇士。

2010年代前期灰熊逐漸崛起，蓋伊在當時就是陣中當家小前鋒，單季最高平均得分也曾有20分以上的火力輸出，不過蓋伊生涯幾乎都待在小市場球隊，始終和明星賽無緣，效力聯盟17個賽季，只打過19場季後賽，從來沒有闖過首輪。

勇士先前大動作邀請多位球員試訓，其中包含上季效力台灣職籃T1桃園雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），但內線人手不足始終不是勇士所急需擔心的問題，陸續簽下後衛麥古魯德（Rodney McGruder）和蓋伊，來競爭球員名單中為數不多的席次。

根據《ESPN》官網，37歲的蓋伊是勇士陣中第2老的球員，僅次於同樣在今年夏天轉戰灣區軍團的38歲保羅（Chris Paul）。包括史蒂芬柯瑞（Stephen Curry，35歲）、克雷湯普生（Klay Thompson，33歲）、卓雷蒙格林（Draymond Green，33歲）都來到職業生涯巔峰尾段。