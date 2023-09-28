中廣董事長趙少康日前拋出讓前高雄市長韓國瑜列為國民黨不分區立委第一，至少可多拿100萬票，引發議論。對此，有評論提及2020大選數據，並斷言這招將起到兩大作用。

《中評社》今（28）日評論提到，韓國瑜有大批死忠支持者，此舉能使這群人將政黨票集中投給國民黨，在2020大選中，國民黨拿到471萬政黨票，但當時參選總統的韓國瑜獲得552萬票，有近80萬票落差，顯見韓的支持者中，有部分不想投給國民黨。因此，若韓國瑜列入不分區名單，甚至排在第一位，確實有望增加100萬票。

該評論也表示，國民黨總統參選人侯友宜民調近日回升，但從民調可發現，有部分藍營支持者未回流，若韓國瑜列入不分區名單，與侯將有更多同台機會，兩者相乘有望鞏固基本盤。

針對此事，朱立倫昨表示，照中選會的行程，大概在11月會公布不分區名單，並表示歡迎大家多推薦充滿戰力、對國民黨加分的人才。朱立倫也強調，他跟侯友宜與韓國瑜皆保持聯繫，韓國瑜一定會扮演重要角色。