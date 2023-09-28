高雄市旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，目前消防隊持續搜救中。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，目前消防隊持續搜救中。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市旗山分局今天清晨5時，接獲旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，該員身分，旗山警方尚在釐清，目前消防隊持續搜救中。