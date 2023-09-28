高雄挖土機滑落土坑！駕駛慘遭土石埋沒搶救中 08:592023/09/28 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，目前消防隊持續搜救中。（警方提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，目前消防隊持續搜救中。（警方提供／林雅惠高雄傳真） 高雄市旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，目前消防隊持續搜救中。（警方提供／林雅惠高雄傳真） 高雄市旗山分局今天清晨5時，接獲旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，該員身分，旗山警方尚在釐清，目前消防隊持續搜救中。 高雄溪洲大橋意外！挖土機滑落土坑 駕駛遭土石活埋慘死 行人地獄！ 8旬嬤過馬路遭左轉車撞「捲車底」身亡 駕駛：沒看到人 明揚失聯員工家屬焦急守現場 周春米承諾：搜救行動持續進行 #挖土機 #搜救 #消防隊 #土坑 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東惡火第6天！ 明揚協理現身殉職勇消靈堂「90度鞠躬」致歉 10:072023/09/27 社會 明揚爆炸案失聯員工身分曝 火調人員進火場持續搜救 09:512023/09/25 社會 屏東惡火！消防隊出生入死 溫度超高「手電筒都融化」 10:222023/09/24 社會 中秋前夕搶命！ 南市消防2度救回急性心肌梗塞OHCA患者 09:562023/09/27 社會 水上交流道兩車撞爛現場慘！ 父困駕駛座身亡 6歲女被抱出天人永隔 12:122023/09/22 社會 駕駛靠「1動作」驚險逃生！ 轎車突起火燒毀車頭 回堵國道3公里 18:232023/09/21 社會 疲勞駕駛惹禍！他連衝2車翻覆路中央 再被機車追撞 13:042023/09/23 社會 明揚國際火場仍有3人失聯 2樓天花板坍塌增搜救難度 22:122023/09/23 社會 牛頭牌駕駛開上曳引車 前輪掉落當場卡住 16:562023/09/22 社會 深夜行駛大燈破損被攔查 駕駛異常緊張！蘆洲警活逮詐團車手 15:452023/09/24 社會 轎車左轉擦撞機車！ 女騎士不治、駕駛肇逃追緝中 20:302023/09/25 社會 嘉義市消防員將擴編104人 超勤津貼領滿1.9萬元 14:362023/09/27 社會 明揚屏東廠爆炸第5天將結束搜救？ 縣府回應了 11:032023/09/26 社會 加拿大歷史性野火 再添4名消防員殉職 18:562023/09/24 國際 台北駕駛素質最高？他曝新手上路實況 內行揭真相 09:002023/09/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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