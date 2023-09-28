市場評估高漲油價及美債殖利率波動，美股收盤走勢分歧。中秋連假即將到來，台股今(28)盤面氣氛仍偏觀望，早盤最多約上漲70點，來到16381.4點。

台積電ADR以 85.44美元作收，上漲1.15美元，漲幅 1.36%。台股現貨方面，台積電早盤漲2元至524元。聯電漲1%挑戰45元關卡。先前表現弱勢的AI概念股回神，廣達漲逾3%，緯創、英業達漲近1.5%。

台股昨日走勢震盪，終場以16310.36點作收，小漲34.29點，漲幅0.21%，成交值量縮至新台幣2148.59億元。

道瓊工業指數下挫68.61點，跌幅0.20%，收在33550.27點。標準普爾500指數上揚0.98點，跌幅0.02%，收在4274.51點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲29.24點，跌幅0.22%，收在13092.85點。費城半導體指數揚升31.79點或0.95%，收3361.41點。