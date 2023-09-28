儘管通膨不斷攀升，日本央行上周五仍宣布維持超寬鬆貨幣政策，繼續保持鴿派立場。美日貨幣政策方向差異，仍然是日圓兌美元持續走弱的關鍵原因。若是央行出手干預的風險，可能會抑制日圓空頭氣焰。

但日央何時才會出手?FXT富拓高級研究分析師Lukman Otunuga分析，回顧以往，日本央行曾在2022年9月進行干預，當時日圓兌美元貶值至145.9元。10月匯價貶破150元後，又進行了兩次干預。眼下，日圓疲軟已經超過去年日本央行干預時的程度，投資者保持高度警覺，許多人猜測150關卡可能是央行干預的觸發點。

日圓貶值會導致進口價格上漲，進而影響生產者和消費者，推升通膨預期。考慮到日本的整體和核心通膨率，仍高於日本央行2%的目標，政策制定者應該不希望通膨進一步增溫。

FXT富拓認為，日本央行可能進場干預，在技術面，日圓匯價逐步邁向150心理關卡，目標上看2022年高點151.94。如果日圓匯價因日本央行干預而出現變化，匯價可能上看至147.5、146.7和144.9。