64歲「綜藝大哥」胡瓜近日遭爆料和20歲「樂天女孩」成員熊霓過從甚密，因此惹火老婆丁柔安，只要提到熊霓名字就無法平心靜氣；儘管胡瓜已澄清，但又被抓包和熊霓疑似「戴對環」。對此，熊霓爸爸呼籲外界：「請不要把一個綜藝大哥提攜後輩的美意，變成他們家裡的困擾！」

《鏡週刊》27日報導胡瓜最近和熊霓過從甚密，對女方的照顧無微不至，幾乎圈內都知道，且熊霓先前搬家，胡瓜的賓士休旅愛車被直擊在場，還有球迷看過胡瓜現身樂天桃園棒球場應援。據傳丁柔安對女方只要聽到熊霓的名字，情緒起伏就非常大。

不過胡瓜馬上闢謠表示：「熊霓、巫苡瑄、籃籃都是我的子弟兵，都是《綜藝大集合》的簽約藝人，怎麼不說我寵巫苡萱跟籃籃？媒體是哪隻眼睛看到柔安生氣？在我家裝監視器嗎？」他解釋3次到球場觀賽，都是籃籃給的票，他分別帶丁柔安、製作人及兒子同學到場觀賽。至於名車出現在熊霓家附近，他昨看了新聞才知道熊霓搬家，「根本就是亂兜新聞，柔安助理只是開車去那邊，就寫我去那邊搬家，我自己要搬家也不會叫助理過去，不要加油添醋。」

而據《自由時報》報導，熊霓父親熊哲良也澄清自己和胡瓜是好友，胡瓜很提攜後輩，並稱胡瓜和熊霓被拍到的照片，他和太太也都在場，就連女兒錄影媽媽也都有陪同，呼籲外界：「請不要把一個綜藝大哥提攜後輩的美意，變成他們家裡的困擾！」