有名網友日前在Dcard發文表示，自己跟女友為遠距離戀愛，由於得知女方於9月27日會放假，所以想要提前抵達女方住的地方給她驚喜，沒想到提早抵達，於是決定先入住2人去過的汽車旅館。未料，一進去卻發現女友的車停在外面，隨即跑去敲門後，看到女友竟和之前提及的渣男開房間，原PO也徹底心寒的表示，原本已經在偷偷籌備婚禮，如今卻遭到背叛。

原PO日前在Dcard發文透露，自己是嘉義人，女友是金門人，2人並沒有同居，由於得知女友9月27日會放假，所以想要提前抵達女方住的地方給她驚喜，沒想到9月25日就先到金門了，於是決定先入住2人第一次去的汽車旅館。

未料，一進去卻發現女友的車停在外面，他當下問老闆「這輛車是房客的嗎？」，老闆也給出肯定的回答，他去敲房門後，看到女友竟和之前提及的渣男開房間，當下宛如晴天霹靂，原本也已經在偷偷籌備婚禮中，如今卻遭到背叛，讓他徹底心寒。

事後女友除了很不甘願的道歉外，還要他趕快回家，面對這突如其來的打擊，原PO也不知道如何抒發心情，只好先向網友訴苦。此文一出，許多網友則表示，「幸好還沒結婚，不然之後不知道要帶多少頂綠帽」、「真的不要亂給驚喜，已經不知道看過幾篇劈腿文了」、「通常給驚喜的下場都沒有很好」。