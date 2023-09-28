日前大陸傳出女孩在街頭遭人圍毆，一群人中有男有女，互相幫忙把風，方便同夥施暴，他們不僅打傷女子臉部，還拉扯她的衣服、脫褲子，女孩無力還手，被打倒在地，挨了不少巴掌，目前警方正在調查中。

9月26日，大陸福建省福州市連江縣敖江鎮傳出街頭圍毆衝突事件，據目擊者表示，當天晚上有一群人將女孩包圍，成員有男有女，其中幾位男生負責在旁邊放風站哨，其他人不只抓女孩的頭髮，他們還瞄準女孩臉部進行拳擊，將女孩打倒在地後仍不解氣，掌摑女孩好幾個巴掌，並試圖脫掉女孩的衣服、褲子，直到雙方離開都不知女孩為何被圍毆。

目前連江縣公安局敖江派出所表示正在調查當中。網友眾說紛紜，認為這根本就是校園霸凌，「有很多校園暴力的視頻，幾乎都是girl hits girl」、「現在施暴的可不分男女，有些女的更狠更毒」。

大陸自2022年6月爆發燒烤店打人案後，已經不只一次傳出女性半夜遭圍毆的事件，國際上也相當關注女性處境，不少人也大陸政府標榜的「女性可以自由深夜出門」感到質疑，認為難以落實，非常擔憂。