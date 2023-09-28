馬來西亞資深藝人張詠華 （SAM哥）27日在柔佛爬山時突然暈倒，同行友人第一時間為他進行CPR，但在送醫搶救後仍宣告不治，享年51歲；消息曝光震驚演藝圈，許多圈內不論幕前、幕後人員揭發文哀悼，其中男星陳沛興透露，前一天大家合影時，唯獨張詠華面對鏡頭，讓他悲嘆：「是想要向大家好好道別吧！」

據悉，張詠華生前熱愛爬山，也經常在社群媒體上分享所見美景，不過他卻在27日爬山時突然昏倒，經送醫搶救後仍宣告不治；對此，根據《中國報》報導，兒子證實父親於昨傍晚過世，至於死因是否與心臟病發有關，需待報告出爐才能知曉。

然而，張詠華驟逝的消息曝光後，震驚大馬娛樂圈，男星陳沛興也悲痛發出前一天張詠華與大家的合照，透露當時所有人說好已背影入鏡，但張詠華卻轉頭看向鏡頭，不顧攝影師已經提醒他兩次要背向鏡頭，陳沛興感嘆：「可你…看來是想要向大家好好道別吧！永別了，兄弟！一路走好」。

照片中唯獨只有張詠華轉頭望向鏡頭。（圖／翻攝自陳沛興臉書）

事實上，張詠華為大馬影視圈資深演員，曾演出過不少戲劇，包括《娘惹相思格》、《開餐吧！吃貨小妹》、《千門八將》、《重案狙擊Ⅱ》等，2017年他更憑電視劇《我要放假》一舉拿下《金視獎》最佳男配角，堪稱「最強綠葉」，如今突然驟逝，震驚外界。