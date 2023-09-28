前立委、民進黨創黨元老魏耀乾昨（27）日在該黨創黨37周年餐會上拉布條，抗議新潮流挾持民進黨，當時現場有其他黨員痛罵他「已經是共產黨」。但起底魏耀乾背景過去多是參與獨派活動，不只破壞過前總統蔣中正的銅像，還因借不到記者會場地，帶領獨派團體蛋洗台南市議會。

魏耀乾昨在圓山飯店舉辦的民進黨37週年創黨黨員餐會中，高舉寫著「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」的白布條，痛批在新潮流的挾持下，民進黨一黨獨大、極權獨裁，政商勾結貪污腐敗、背離台灣朝野人民的企盼，也點出，近年來包括高端疫苗、50萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致。針對魏耀乾的說法，民進黨回應願意傾聽，但也指他的指控很多與事實不符。

魏耀乾是台南市佳里區人，曾任第1屆增額、第2屆立委，選區是台南縣，後於2000年脫黨參選台南縣長，但最後敗給時任民進黨立委蘇煥智，並退出了政壇，但他仍持續參與政治活動。

台南市議會2015年5月遭魏耀乾率領的獨派團體蛋洗。（中時資料照，程炳璋攝）

2014年5月，魏耀乾與學者施正鋒等人成立獨派團體「甲午變天」，喊出「反中倒馬，制憲建國」的口號，並在同年10月，將佳里區的蔣中正銅像漆成「黑白郎君」，遭警方以現行犯帶回調查，但因該銅像不列為公物，佳里區公所未提告，因此釋回。隔年5月，為抗議借不到獨派遊行宣傳記者會場地，魏耀乾率領民眾蛋洗台南市議會，時任南市議會秘書長陳榮枝表示，決定依法究辦。

魏耀乾曾任倒扁活動總幹事。（中時資料照，柯承惠攝）

不過在2006年「倒扁」期間，魏耀乾也曾任該運動總部總幹事，表達他對黨內；今年8月，魏耀乾以「對民進黨的貪汙腐敗無法坐視」為由，宣布參選台南市第1選區立委。針對魏的決定，現任綠委賴惠員表示感到訝異，並稱尊重他的決定。

魏耀乾回台南開牙醫診所。（劉秀芬攝）

另外，魏耀乾離開政壇後，有感故鄉台南的偏鄉地區醫療資源匱乏，為響應衛福部的優化偏鄉醫療精進計畫，因此在南市七股區開設牙醫診所，2021年5月診所開幕當天，蘇煥智、前國大代表謝清文等人都有到場祝賀。