少年滑倒「拖鞋卡進小腿肚」，警化身大力士狂拔。

1名17歲的少年放學途中因為下雨路面濕滑，導致他滑倒後整隻拖鞋卡進右小腿肚，由於少年自己無法解決這種窘境，只好一拐一拐地走進警局求員警協助，員警看見此狀況後先是傻眼，下秒瞬間化身成為大力士，狂拔拖鞋，無奈拖鞋卡得太緊，只好利用剪刀將拖鞋剪開。而少年右腳重獲自由後，只能一隻光腳一隻穿鞋的走回家。

27日下午高雄市開始下雨，不料這場雨竟鬧出好笑又溫暖的事件，17歲的少年因放學回家時碰上剛下完雨的時刻，路面相當濕滑，少年一個不慎滑到，右腳的拖鞋猶如藤蔓般的直接爬上右腳小腿肚，少年不論自己用什麼角度狂拔，都無法解決此窘境，只好前往派出所請求協助。

員警看見少年一拐一拐地走進派出所，先是傻眼看著那隻卡在小腿肚的拖鞋，後請少年坐到椅子上，化身大力士狂拔拖鞋，無奈拖鞋實在卡的太緊，最後只能利用剪刀將拖鞋剪開，少年的右小腿也因此得到解放，最終只能一隻腳穿鞋、一隻腳光腳的走回家裡。