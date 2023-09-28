今天是中華民國建軍史上最重要的一天。首艘國人自製「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，上午將總統蔡英文將替中華民國海軍首艘國造潛艦IDS正式命名為「海鯤號」，並正式命名擲瓶下水。而國防部今偵獲一架共軍最大型可掛彈「TB-001」無人機現蹤小琉球外海，示威意味濃厚。

偵獲共機13架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域5架次)、共艦5艘次，持續在臺海周邊活動。(國防部提供)

國防部今（28日）表示，迄上午6時止，陸續偵獲中共TB-001無人機、直-9反潛直升機、運-8反潛機、殲-16等各型機共13架次出海活動，其中5架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域、共艦5艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

特別的是，根據國防部公布的動態圖顯示，有一架次「TB-001」無人機現蹤小琉球外海。「TB-001」是號稱「察打一體」的共軍最大型無人機，除偵察功能，也可掛載飛彈、雷射導引炸彈，因兼具偵察與作戰功能，被認為有較大威脅性。