大陸湖南省益陽市一名男子，日前遭指欲加異性微信被拒，居然動手攻擊對方，造成2名女子下巴、頭部出血。其中一名女子哭訴，當時根本沒做其他舉動，就被無辜施暴，「我有錯嗎？」赫山區桃花崙派出所回應，目前仍在釐清案情，若有最新進展就會通報。

根據陸媒《紅星新聞》報導，網傳影片顯示，2名黑衣女子凌晨在一間餐館用餐，就被陌生男子上前搭訕，結果男子卻因欲加微信好友被拒，手持酒瓶砸攻擊她們，造成其中一人頭部流血，另外一人下巴受傷。

當時附近饕客聽聞聲響，立刻上前制止男子。遭受攻擊的女子哭訴，當時她就坐在一旁，根本沒做其他舉動，只因不讓加入微信好友，就被男子動手攻擊，「我有錯嗎？」對此，赫山區桃花崙派出所回應，目前全案仍在釐清當中，詳情不便透露，若有最新進展就會通報。

消息一出引發熱議，網友相繼直呼「太可惡了」、「無能狂怒的惡男從小被寵慣了，什麼事都要依著他！趕緊抓進去」、「沒家教的XX」、「這種人純粹是給男性丟臉」、「不用性別對立，單純這個人有問題，地痞流氓慣了」。