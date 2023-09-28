陳姓男山友攀登南二段，26日不慎在卓溪鄉塔芬山附近滑落邊坡，感到四肢無力、心律不整，等待救援，經空勤總隊出動直升及，成功將陳男運載下山送醫治療。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行5人隊伍挑戰縱走中央山脈南二段行程，其中一名陳姓男山友26日不慎在卓溪鄉塔芬山附近滑落邊坡，感到四肢無力、心律不整，花蓮縣消防局當天下午獲報後，組成地面小組前往救援，昨預計協請直升機吊掛，因氣候不佳未果，所幸今天天氣良好，成功將陳男運載下山送醫治療。

花蓮縣消防局26日下午2時許獲報指出，5人登山隊伍攀登南二段，24日上午從台東向陽登山口入山，預計29日中午自南投東埔登山口下山，陳男26日因在攀登過程中，不慎滑落邊坡，感到暈眩、肢體無力、身體無法保持平衡狀態且有心律不整等狀況，人目前身穿藍衣黑褲，在塔芬山頂等待救援，身上尚有3天份的糧食及水源。

花蓮縣消防局隨即成立指揮所，並組成地面小組，在當天下午4時30分許出發救援，原預計協請空勤總隊出動直升機前往將患者吊掛下山，但山區雲霧影響，不適合吊掛，請患者在塔芬谷山屋等待救援，未料27日天候狀況不佳，直升機仍無法前往救援。

所幸今天天氣良好，消防隊員與報案者取得聯繫後，便協請空勤出動直升機，於上午7時許飛往塔芬谷附近，成功將陳男搭載下山，所幸人無生命危險，下山後直送醫院治療。