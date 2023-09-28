周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌0.79點或0.18%，為446.91點，收於近六個月新低。

房地產指數下跌2%；此前Jefferies下調英國主要房東公司的評級，稱倫敦西區、金融城、金絲雀碼頭等商業區域的辦公室空置創近30年新高，倫敦辦公室正處於租金衰退情況。

土地證券(Land Securities)、英國土地(British Land)、Derwent London的股價分別跌在3.4%至4.3%之間。

整體而言，股市情緒仍處於低迷，投資者擔心全球主要央行將在更長時間維持高利率水準；中國房地產的疲弱表現，也加深悲觀情緒。

Stoxx 600指數將出現近四年來首度季度的下跌，德國DAX指數表現最差。

同時之間，荷蘭保險公司的股價表現受到打擊，一項有關投資產品的法院訴訟，近日法庭的裁決，開啟了鉅額賠償的可能性。

荷蘭保險商NN集團跌18.8%，同業ASR保險也跌14.2%。

瑞銀集團跌3%；此前新聞報導稱，美國司法部正加緊調查，有關該行在協助俄羅斯客戶躲避制裁和違反規定的情形。

義大利股市跌0.3%，稍早一位部長說，政府將把今年成長預測，從1%下調到0.8%。

H&M上漲3.4%，此前該時尚零售商說，在削減成本的推動下，上季獲利略高於預期。