長榮航空與美國職棒洛杉磯天使隊於今年4月共同宣布，今年賽季推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使球員在主場敲1支全壘打，長榮就捐贈1000美金。儘管已無緣季後賽，甚至有可能在明年失去鎮隊神獸大谷翔平，不過截至美西時間9月25日止，天使球員共擊出118支全壘打，累積金額逼近新台幣400萬元！

天使於美西時間26日在主場迎戰德州遊騎兵隊，現場舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明特地飛往洛杉磯，把支票頒予天使球團主席Dennis Kuhl。這筆錢將交由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」（Angels Baseball Foundation）運用，主要對象為關懷青少年議題的公益活動。

孫嘉明表示，長榮航空與洛杉磯天使一樣，重視團隊精神，透過嚴謹訓練及堅守崗位的付出，連續8年獲得五星級航空公司肯定。

長榮航深耕北美市場多年，目前提供每星期84班直飛北美8大航點的飛航服務，包括美國洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓、西雅圖，以及加拿大的多倫多、溫哥華；10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班。