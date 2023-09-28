國造潛艦首艘原型艦「海鯤」號今（28）日舉辦下水典禮，總統蔡英文出席見證，並為該艘潛艦正式命名擲瓶下水。然而，今早卻有鄉民爆料，台灣過去曾向美國表達欲採購潛艦的想法，結果多次遭到拒絕，到了前總統馬英九時期啟動了「潛艦國造」計畫。此言引發其它網友熱議，友紛紛表示「已經被綠共收割惹，與英九何干」、「馬是唯一待過國軍的民選總統，不他推，誰推？」

圖為2019年5月9日，蔡英文總統（中）出席潛艦國造專用廠房動土典禮，當時的海軍司令黃曙光（右）與台船董事長鄭文隆（左）呈獻IDS潛艦模型。（本報資料照片）

軍事專家揭仲過去曾撰文指出，2008國民黨甫拿回政權，最初也是尋求美國直接軍售，然而在與美方交涉多年，卻始終只得到「還在跨部會審查」的答案後，馬英九在第二任期內，透過國造方式籌獲潛艦。海軍司令部遂在當時司令陳永康的主導下，從2014年起開始推動「自製防禦潛艦」計畫。

而中華民國國防部也開始執行「潛艦國造第一階段合約設計」，並在2015年底前進行公開招標選商。揭仲還指出，2016年政黨輪替後，總統蔡英文持續推動潛艦國造，因此該計畫可算是「藍綠的共識」。

有網友就在PTT《政黑版》發文表示，「聽說最近潛艦國造要下水，查了一下才發現，原來台灣購買潛艦一直很困難，阿扁任內買不到，到了馬英九第二任期，開始推動潛艦國造，經過漫長的8年終於開花結果，有點驚訝竟然是馬英九開始規劃的。」

對於該網友的發言，鄉民則展開熱烈討論，「馬平穩物價，國造潛艦，台美免簽，漁業協議，算是不錯了」、「馬艦蔡造啦」、「陳永康上將推動 」、「曾經我以為馬是最爛，直到蔡上任後」。