第一次成功刷票，父女驚喜。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

對北漂的台東民眾來說，分程訂票幾乎是連續假日返鄉日常。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

每逢連續假期往台東火車票總是1票難求，台東程姓父親為了北漂女兒中秋返鄉車票，從9月24日起狂刷手機App，3天內成功訂到7張票，不適合的車次也馬上退票再重刷，今天他在一夜好眠後起床的心得是「好累！但很值得」。

程姓父親透露，今年中秋開放訂票是8月31日午夜零時但搶票失利，在台北工作的女兒一起在電腦前訂票也失望收場；想到女兒已經連續2年因為工作忙碌無法返東，今年好不容易有空卻又無車可搭實在無奈。

女兒表示，不放棄希望仍在有空時持續訂票，程父在支持女兒的心情之下，從9月24日起狂刷手機app，第1天全部槓龜，隔天則因精神不濟次數減少，晚間打瞌睡之後只刷了幾次突然出現餘票資訊，他手刀按完認證碼竟然實現心願，訂到1張9月29日上午的車票！程父立馬line給女兒知道讓她欣喜若狂，對話中女兒用驚嘆號強調驚喜，直說「太強了」也馬上在隔天取票。

雖然已經有票，不過父親似乎因此刷機上手，3天內不管上廁所、中午吃飯甚至半夜睡醒，第1個動作就是抓起手機狂刷，前後總計曾經訂到早中晚不同時段車票7張，其中因為女兒下班時間無法順利搭車的時段，他也以「台東人都需要火車票」的同理心馬上退票再重新開始，以免影響台東同鄉的車程，儘管手機每天充電3至4次也在所不惜，他說，「刷上癮了真的！」

在換過5種App之後程父說出刷票的真正心得，「假期開始前的1~2天刷票比較容易成功，畢竟現代人忙忙忙，誰也無法保證工作上會不會臨時發生狀況只好取消原定行程，那時退票的機率真的比較高」。