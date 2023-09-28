南韓華嚴寺一名僧侶，因為擁有超高顏值，Instagram創立一年就吸引近3萬粉絲追蹤，不僅成為佛教界網紅，高人氣的他也帶動寺廟發展，推出的夜遊門票在短短時間就銷售一空。

這名法號為「花僧」的凡淨和尚，是全羅南道池州市智異山上的華嚴寺僧侶，他不僅在Instagram宣揚佛法教義，也會分享與信徒間的互動，作風相當親民，擁有高顏值的花美男外貌，加上陽光般燦爛笑容，吸引近3萬粉絲追蹤，根據韓媒報導，凡淨和尚十多歲時就遵照父親意願出家，接著長年住在寺廟中，2020疫情爆發時，眼見大批信徒無法參加佛教儀式，在廟方允許下開設Instagram，藉此宣揚佛教讓更多人接觸，沒想到俊俏外貌意外在網上掀起討論。

凡淨和尚透露法號取為「花僧」，是認為修行者要像花朵般散發出香氣，藉此期許自己能成為傳遞真理的出家人，他更強調社群媒體是重要的溝通橋樑，期盼能藉此打破外界對佛教的刻板印象。