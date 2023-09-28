德國聯邦經濟合作暨發展部（BMZ）昨天證實，德國將從2026年起不再向中國提供優惠貸款，這是德國減少對中國策略性依賴的最新舉措。

路透社報導，德國聯邦經濟合作暨發展部在本月中旬通知中國財政部，德國聯邦政府決定永久停止向中國提供優惠貸款。

聯邦經濟合作暨發展部部長舒爾茲（Svenja Schulze）說：「我們不再將中國視為開發中國家」。

她還說：「中國現在是且一直會是重要的合作夥伴，沒有中國，我們就無法成功克服全球危機。」

德國國有復興信貸銀行（KfW）與中國財政部之間的優惠貸款計畫合約，最多簽署到2025年（含2025年）。聯邦經濟合作暨發展部表示：「這些優惠貸款計畫必須在氣候和環境領域產生重大的影響。」

德國聯邦政府承擔優惠貸款的責任，但本身不提供任何預算資金。聯邦經濟合作暨發展部說，中國身為一個高度發展的經濟體，有管道進入國際資本市場，也能以優惠的條件在那裡再融資。

德國從2013年至2022年與中國達成的優惠貸款總額34.51億歐元，2023年沒有提供任何優惠貸款。

路透社上個月報導，德國政府今年對在中國投資企業提供的投資擔保額驟減，凸顯柏林當局致力結束對中國過度依賴所產生的影響。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120928