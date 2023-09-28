北韓國營媒體今天報導，立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家的地位載入憲法中，領導人金正恩更強調「任何人都不得藐視」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩在26、27日舉行的最高人民會議中指出：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓的正式國名）建構核武政策已永久列為國家基本法，任何人都不得以任何方式藐視。」

北韓今年的武器測試次數創下歷來最高紀錄，平壤當局與南韓和美國間的關係也非常緊繃。外界擔心平壤可能會進行2017年以來首次核試。北韓自2006年以來已進行6次核試。

北韓最高人民會議一年前通過法令，宣布北韓將成為核武國家，金正恩表示此地位「不可逆轉」。這項新法律也允許先發制人使用核武。

如今，北韓最高人民會議更進一步在憲法中規定核武地位。

金正恩日前罕見訪問俄羅斯並於上週返國。訪俄期間，金正恩與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同意增強兩國軍事合作。

美國和南韓官員擔心，平壤當局可能會就核子與飛彈計畫尋求技術協助，莫斯科則試圖向北韓求取彈藥，以補充在烏克蘭作戰日漸消耗的庫存。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120928