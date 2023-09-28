中秋闔家賞月多美好，偏偏有些人不宜！專研星座塔羅的小孟老師在臉書發文點名虎、馬、蛇、鼠4生肖慎防中秋沖煞運勢大跌，當天晚上不要賞月，若仍要賞月，可準備3小物擋煞化解。

小孟老師說，古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。他提醒，4生肖特別「容易沖煞」，不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後賞月太久，以免沖煞自己的運勢。若要賞月可準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫擋晦氣。

易沖煞4生肖分別如下：

▌生肖虎

中秋賞月過久容易沖財帛或資源的宮位，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後有衝動消費行為，否則貨比三家會讓你悔不當初。

▌生肖馬

賞月過久要留意健康問題，賞月時記得帶紅包紙在身上，這陣子思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約或做重大決定，一定要再三小心，只要你多一層自省的關卡，便會降低出錯機率。另外，這陣子也容易直白說出一些話，但要看場合表達才是。

▌生肖蛇

中秋賞月容易沖到精神宮位，影響睡眠品質，若想烤肉宜避免前往山上樹林邊，前往時記得穿亮色衣服，如此便能抵擋煞氣。

▌生肖鼠

屬老鼠的人中秋賞月太久，要小心沖筋骨與跌倒，建議中秋避免到溪水邊或湖邊、河堤烤肉賞月，若要前往請隨身攜帶糯米，離開後將它丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。