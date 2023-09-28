距離2024總統大選投票只剩3個多月，根據《信傳媒》今(28日)公布於9月18至22日進行「全手機」民調，在四腳督戰局中，「請問您會投給誰？」的調查結果顯示，民進黨總統參選人賴清德獲27.9%、民眾黨總統參選人柯文哲22.4%、國民黨總統參選人侯友宜12.6%、獨立參選人郭台銘12.5%。

根據《信傳媒》的民調顯示，詢問民眾「如果明年總統大選，由賴清德、侯友宜、柯文哲和郭台銘四人參選，請問您會投給誰？」結果顯示賴清德獲27.9%、柯文哲22.4%、侯友宜12.6%、郭台銘12.5%；另有24.6%還沒決定、不知道或不投票。

另外，詢問「明年總統大選，您看好誰可以當選台灣總統？」賴清德獲47.0%、柯文哲16.1%、侯友宜8.1%、郭台銘6.2%；另有22.6%還沒決定、不知道或不投票。但在「一定不會投給誰」的調查中，賴清德獲27.0%、郭台銘15.8%、侯友宜14.5%、柯文哲12.7%；另有30.0%還沒決定、不知道或不投票。

該民調由《信傳媒》委託佳興智慧科技公司執行，針對設籍22縣市、年滿20歲的民眾採「全手機」抽樣，調查期間在9月18日自中午12點到晚上9點，19～22日調查則自上午10點進行到晚上9點，總計完成訪問1213人，在95%的信心水準下，抽樣誤差是±2.81%。