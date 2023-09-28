蘋果iPhone 15 Pro及Pro Max系列出現使用過熱問題，引起高度關注，韓媒甚至將矛頭指向是台積電3奈米代工A17 Pro晶片的問題，但此說法遭知名分析師郭明錤推翻，問題出在散熱系統上。此事引發PTT網友們熱烈討論，許多人喊話蘋果庫克要負責，尤其在散熱設計上將所有會發熱的晶片放在一起，加上追求更輕更高效的性能，才導致不易散熱。

郭明錤發布文章表示，據他調查，iPhone 15 Pro系列的過熱問題，與台積電的3奈米製程無關，主要很可能是為了讓機身重量更輕，故對散熱系統設計妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等，預期蘋果將透過更新軟體修正此問題。

即使如此，郭明錤也示警，除了調降處理器性能，否則效果可能會很有限，如果蘋果無法妥善處理此問題，恐會影響iPhone 15 Pro系列的銷售量。PTT網友則認為蘋果要負全責，台積電只是負責代工晶片，甚至有人發現在拆解iPhone 15 Pro後發現，蘋果將系統晶片SoC放在中間，導致SoC與其他晶片一起發熱「取暖」才讓散熱效果變差。

網友表示，「小學生都知道這種設計散熱最差，可惜庫克只在乎什麼碳中和」，還有人提到，蘋果把此次不利散熱的元素都放在手機上，包括使用鈦金屬薄殼、低覆蓋率散熱板、石墨散熱及解放晶片性能，難怪出現過熱問題，「散熱設計問題很大，全部的發熱晶片都疊在一起取暖了」、「蘋果出來扛吧，台積電只是代工仔而已。」