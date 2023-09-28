半導體人才短缺問題日益嚴重，根據南韓媒體BusinessKorea報導，三星北美半導體部門（DSA）推出3天辦公室出勤政策，想藉此提高員工滿意度以吸引留才。

半導體產業消息人士透露，三星北美半導體部門最近實施混合工作制度，該部門只要求員工每週在辦公室待3天，剩餘的工作時間，員工可以在家中或其他地點彈性上班。

報導指出，三星DSA認為，這種混合工作系統可以提高員工滿意度，並吸引來自其他地區的人才，預計減少通勤時間有助於防止員工離職。此外，混合模式還可以節省一些與辦公室營運相關的成本。

報導提到，三星在導入混合式工作前，也會培訓遠端會議和虛擬系統，確保公司運作順利。三星此次上班模式大轉變，主因全球半導體企業不斷增加投資，加上美國人才競爭加劇。

根據牛津經濟研究院預測，美國半導體業到2030年需要46萬名員工，以目前培養速度推算，缺口將達 6.7 萬人。因半導體業缺乏人力，台積電將亞利桑那州廠量產時間延後一年至2025年，三星則全力確保德州泰勒市廠人員穩定，以如期2024下半年投入營運。