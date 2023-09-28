高雄市旗山分局今天清晨5時，接獲旗山區溪洲大橋下，一部挖土機不明原因掉落在一個土坑內，經消防隊進行搜救，於7時30分發現該挖土機正下方疑有人遭埋，警消持續搜救，於上午9時挖出一具男性大體，因已明顯死亡，後續將由檢方相驗確認死因，警方也將追查死者受雇的工程行，進一步了解動工目的，全案深入調查中。

警方表示，確定男性挖土機駕駛遭到活埋，但因目前身分尚待釐清，後續將訊問報案人，及追查工程行負責人到案說明，釐清施作的工程內容，死者將請示檢方後移送市立殯儀館，將由檢方相驗後確認真正死因。