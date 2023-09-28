北埔鄉知名休閒農場老闆陳邦明今年初曾出現胸口悶痛，經過北埔消防隊人員判斷疑似心肌梗塞，緊急載送至可以施作心導管手術的醫院，以縮短處置時間。經手術後，陳邦明戒掉30年菸癮，誓言持續行善，近日也特地返回北埔分隊，感謝當初執行救護的兩名消防員。

「醫師說，再過5分鐘就來不及了。」回想事發當時的狀況，陳邦明心有餘悸，他表示，當時農場裡還有參觀的遊客未離開，突然之間感到胸口一陣疼痛、呼吸困難，瞬間想起曾有同事也是因為胸悶、痛倒地後離開人世，於是強忍疼痛，走到辦公室用對講機請員工代為向119求救。

北埔消防分隊成員莊士緯和陳吏庭到場後，依照急救流程以12導程心電圖機監測，結果出現疑似心肌梗塞警訊，立刻繞過較近的竹東地區醫院，馳往可執行心導管手術的竹北中國醫藥大學新竹附設醫院。果然到院後緊急心導管診斷為右側冠狀動脈完全阻塞，手術後撿回一命。

陳邦明住院兩天後出院，選在中秋節前夕特地到北埔消防分隊同仁道謝，陳邦明說莊士緯和他的兒子同年，乘坐的救護車也是自己的親表哥何金生所捐贈，因此感觸特別深。歷劫歸來後，陳邦明除了戒掉30年的菸癮，也到北埔慈天宮還願，並誓言之後要持續行善回饋社會。

緊急救護科長劉彥承指出，目前各消防分隊救護車上都配有12導程心電圖機，只要患者出現胸、悶痛或有喘、冒冷汗、噁心嘔吐或心臟病史等任兩項症狀，都會在現場以12導程心電圖機監測，並由群組中的指導醫師判定結果。據統計，2022年共有28件到院前疑似心肌梗塞案件，其中20件接受心導管手術，成功拯救20個家庭。

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