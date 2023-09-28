廁所也要裝冷氣？一名人妻表示，老公每天會蹲廁所1小時以上，要求加裝冷氣，但人妻又不好說什麼，因為房子是男方蹲廁所看股票賺來的，好奇有人會在廁所裝冷氣嗎？貼文PO出網友先是反對，但看到廁所是財位時，馬上改口喊當然要裝。

原PO日前在臉書「買房知識家 A你的Q」發文，最近買了透天厝，廁所裝有通風系統和壁掛式電風扇，可老公卻提議要在主臥的廁所裝冷氣，不然很悶熱。人妻覺得怪但也不好意思說什麼，因為老公每次蹲廁所都要1小時到1個半小時，在裡面滑手機看股市賺錢，房子也是他賺來的，因此好奇問大家「有人廁所在裝冷氣的嗎？」

貼文一PO出，先是有網友反對，幹嘛在廁所裝冷氣，「快點出來不就好了」、「裝了之後上廁所就要3小時」，但有眼尖網友抓到重點，「原來財位在廁所，當然裝了」、「就當在廁所上班吧」、「如果在廁所坐一到兩小時能每天股市賺一筆，當然要裝」、「如果老公股票有賺錢的話，廁所工作室裡面想放個床也不要攔著他」，還有人建議直接中央空調冷暖氣都上，冬天洗澡也不怕冷。

其實，過去還真的有網友在家中廁所裝冷氣，還把照片分享到臉書「爆廢公社」，照片中衛浴設備都是古早的暗紅色，馬桶上方卻出現一台全白的分離式冷氣，強烈對比讓網友直呼「有錢人的快樂」、「太重本了吧」。