中華羽球女團28日展開賽事，首戰面對香港女團5點分別派出戴資穎、李佳馨／鄧淳薰、許玟琪、許雅晴／林琬清和宋碩芸。小戴首點儘管面對香港小將盧善恩不斷糾纏，仍靠著經驗沉著應對，以21比19、21比17搶下首點，中華隊1比0領先香港。

中華羽球女團第一點由小戴擔綱，香港保留女單最高排名曾來到13位的老將張雁宜，推出世界排名第131位的香港20歲小將盧善恩，2人從未在BWF巡迴賽中交手過。首局小戴熱機稍微慢一些，面臨開局1比6落後，之後小戴進入比賽狀況，連拿7分將比數反超，再以一記翻網而過的幸運球率先取得11分。短暫休息後，盧善恩連拿5分，再靠著小戴回球失誤取得微幅領先，不過在逐漸適應場館風向後，小戴一步步收回失土，有驚無險以21比19收下首局。

次局輪到小戴送出5比1攻勢，盧善恩韌性十足，克服最多5分落後，比賽再度呈現膠著，但最後關頭礙於經驗和技巧不足，小戴最終仍21比17拿下，直落2替中華女團拿下第一點。