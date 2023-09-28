天后李玟今年7月驟逝，和她是忘年之交的另一位天后甄妮今(28日)上午透露又夢到李玟，她表示白天才勸李媽媽不要太傷心難過，「比喻她成哪吒頑皮，神到人間繞一圈就走了，好讓老人家放心放下」，但自己想到李玟婚離婚內幕，「無助由第一次提出離婚，早己7年了，男人一跪女人就簽不下手！從此惡病才上身」，暗指李玟7年前就提離婚。

李玟2011年嫁給富商樂裕民（Bruce），雖然Bruce當時在火葬場表態自己愛李玟，但本月《鏡週刊》卻報導李玟的婚內協議流出，早在2017年Bruce就被李玟發現外遇，李玟二姊李思林則回應是當事人的隱私，沒否認流傳的協議內容，而甄妮稍早透露，李玟第一次提出離婚是7年前，男人一跪，女人就無法簽字，導致惡病纏身。

甄妮透露李玟7年前就提離婚。（圖／翻攝自甄妮臉書）

甄妮更說：「女人就是心軟，尤其是她，這是第三次下定決心簽字勇敢一回，卻拖不過離那完成式的兩星期，唉！」，且透露：「男人安排一隊人馬，說是悉心照顧，實則漸步逼瘋。像電影情節中，男方助理次次護送她至男方相熟的指定醫生看診」，「從此小病變大病，藥物使她幻覺，自悲，低潮，更年，自卑，自憐，全聚於一身。到底醫生配方數量有無問題？懷疑」。

甄妮質疑李玟被設局。（圖／翻攝自甄妮臉書）

甄妮表示，男方第一次出軌罰了1200萬美元（約3.8億台幣），「一跪一求，她心軟盼悔改只為愛，就作罷」，「到第三次已開罰到5000萬美金（約16億台幣），男方仍不知悔改。但她已百病纏身」，「男方由無到有，由平庸到富貴，無不是她處處提睽，暴（曝）光推廣而有今天成就和財富，這局設的『天衣無縫』」，最後不忍表示：「恊（協）議一次又一次，這是什麼樣的婚姻生活？她只能靠工作再工作再工作，什麼好的爛的都答應，把自己搞成這樣」。