科技來自人性，即日起至10/29，「2023 TaxT桃園科技藝術節」於桃園展演中心登場，由「AI」與「愛」命題發想，展出17組由台灣、土耳其、德國、英國、美國等知名多媒體藝術家與團隊創作的作品，快來開啟一場科技、藝術和人性交織的探索旅程！

桃園擁有發展科技與文化的環境，2017年起辦理TAxT桃園科技藝術節，持續展演優秀科技藝術創作，累積科技與藝術的跨界能量。今年以時下熱門的「人工智慧AI」，建構出探討內心情感和精神狀態的「從心開始AI」主題，設置彼此互相關聯的「身體沉浸」、「趣味沉浸」、「空間沉浸」、「意識沉浸」、「情緒沉浸」和「共享沉浸」等「六大心流沉浸展區」，探索科技與藝術、作品與心靈之間的聯繫，場中每位參觀者的停留時間和動線都將轉化為數據，結合AI創造出獨特的視覺與聲音效果，成為一件集體創作的作品，在視聽覺與思維交錯體驗下，激發大家對科技藝術的理解與想像，加深參與感與共鳴感。

《限動索引》呈現一個反映年輕人生活樣態意象的多螢幕裝置，播放內容也隨著社群定期更新。（圖/桃園市政府提供）

這次科藝節作品包含享譽國際的新媒體藝術大師黃心健，帶來曾榮獲坎城VR大獎等多項國際大獎的作品《輪迴》；來自土耳其的AI藝術團隊Ouchhh，展出結合桃園在地各種海洋數據的沉浸式影音作品《海洋數據_臺灣微風》；還有黑川互動媒體藝術團隊《沙盒再造計畫(2023)》、瘋設計《限動索引》、陳韻如《我有一個願望》、邱杰森《關係網絡》等充滿互動性的特色展品，更有首度與林茲電子藝術中心合作，以人工智慧及氣候變遷為探討議題的《Synthetic Messenger》，歡迎大眾前來親身體驗感受！

《極夜霓虹》藝術家團隊運用最先進的AI技術，將原作的解析度大幅提升，並結合友達光電擬真藝屏，呈現前所未見的效果。（圖/桃園市政府提供）

9/30及10/1兩天推出5G科技藝術表演《Feel Together 一場尋找共感的練習》，結合「共感穿戴裝置」，開啟一場聽人與聾人世界的溝通對話。10/21還有以人為本的科技藝術講座，透過策展人與藝術家的對談，分享科技藝術所扮演的當前角色。更多資訊請上「2023 TaxT桃園科技藝術節」官方網站或臉書粉專查詢。（桃園市政府廣告）