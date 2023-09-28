在官方「認房不認貸」落地即將滿月、「金九」迎來收官之際，新政利好刺激的積壓需求開始降溫。陸媒發現，儘管新政後北京新房周均成交同比上漲39.2％，但隨著前期積壓需求的集中釋放，部分項目從一周賣出上百套，到項目到訪量腰斬50％，「不打烊的售樓處」幾乎絕跡，新政熱度似乎正在退去。

《北京商報》近期調查發現，數據層面，「認房不認貸」新政後的近4周時間，北京新房共成交5117套，其中單周最高成交2473套，新政後周均成交與新政前4周對比，同比上漲39.2％。

報導指，「認房不認貸」讓北京房市的「金九」開了個好頭。北京多個新房項目的負責人和置業顧問均表示，「認房不認貸」給北京房市帶來了一些刺激，尤其是對新房市場，9月的前兩周，項目到訪量和成交量均呈現成倍增長。「一周賣上百套，這在新政之前是想都不敢想的」。

但隨著前期積壓需求的集中釋放，市場也開始出現新的變化。「上半月專案推進『風風火火』，一片熱鬧的氛圍；下半月不能用冷清來形容，但確實出現到訪量減弱的情況。總結9月的表現，到訪端出現了明顯的虎頭蛇尾跡象」。有著8年從業經驗的某頭部房企北京項目負責人李庸這樣描述近期北京樓市的變化。

「到訪量比高點腰斬，少了50％左右」，某央企項目行銷負責人趙毅給出了更準確的前後差距。趙毅稱，以剛剛過去的周末作為比較，較前期高點少了50％，雖然市場短期熱度消退在預料之中，但一時還是難以接受。「我們原本預計熱度至少會持續到十一假期後，但沒想到會走得這麼早」。

針對到訪量熱度的消退，上述房企項目負責人給出了頗為一致的答案。「一方面，新政落地後，尤其是落地的首周帶來極高的成交潮，主要因為前期積壓的觀望購房需求開始釋放；另一方面，本輪市場熱度主要由改善客群支撐，但改善客群需求的釋放同樣有受限條件，那就是二手房置換的流通。許多意向購房群體都被卡在『賣一買一』的路上，所以市場熱度沒能維持住」。

報導指，一個細節也可以反映當前北京房市的變化，即「不打烊」的售樓處基本消失了。在「認房不認貸」新政出台後，短期大量購房者湧入售樓處，多個新房項目也趁機開啟24小時「不打烊」模式，但隨著短時熱度的消退，「不打烊」的售樓處也基本宣告暫時告一段落。

雖然成交數據有不錯的表現，但多位受訪新房項目負責人和置業顧問均表示，對於接下來的「銀十」並不樂觀。某央企項目置業顧問指，現在可以期待十一長假的又一波高峰，但根據此前幾年經驗，十一長假售樓處到訪量並不會有過大增長。「即便到訪量增加，但最終還是要看『轉化率』，近期項目轉化率已經開始走低，10月成交仍有待觀察」。

「9月初的一波高峰，我們的銷售表現挺不錯，但目前市場表達的態度，可以說是積壓需求的消耗，也可以理解為提前透支後續的購買力」。

「越是假期時間長，來看房的人群反而越少」，趙毅直言，雖然十一長假給了購房者更多的看房、選房時間，同時各大房企也會同步推出一些優惠活動配合行銷，但多數情況下並不理想。去年就因為市場低迷，北京房市的「金九銀十」基本消失了，今年雖然有「認房不認貸」加持，不過很明顯，這一勢頭未能貫穿到10月。

易居研究院研究總監嚴躍進分析指出，近期「認房不認貸」等多項房市政策刺激市場，但可以看到整體市場的銷售價格並沒有明顯上浮，甚至部分項目還有下調的動作。這就給購房者以預期，後面可能還會下調。因此，很多購房者即便有購房、換房需求，只要不是特別急迫，也更願意再等等看，而不是選擇現在下手。「越來越理性的購房者，是市場的新變化」。