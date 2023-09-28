美國駐南韓士兵金恩（Travis King）今年7月越界進入北韓，歷經兩個多月後，在昨（27）日遭到驅逐出境。根據外媒報導，金恩的健康狀況良好，對於自己終於能回家感到「非常高興」。另外美方官員也透露，金恩的獲釋是外交積極斡旋下的結果，整個過程「非常複雜」，但強調美國沒有向北韓低頭。

據路透社、《紐約時報》報導，北韓將這起事件視為一次「非法入境」，起因源於二等兵金恩對美軍內部不人道虐待與種族歧視感到不滿，並對美國社會不平等現象心生失望，因此決定叛逃。北韓在幾周前裁定予以驅逐，後續透過瑞典政府居中協調，將金恩送往中國邊境的丹東市，由美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）親自迎接。

美國官員表示，金恩看上去健康狀況良好，對於自己能夠獲釋感到「非常高興」，也已經跟家人通過電話。他在南韓烏山(Osan)軍事基地短暫停留後，已經踏上返美之路。

關於金恩獲釋的細節，美方沒有提供太多說明，但對北京政府提供入境協助表示感謝。至於是否可能就此機會與北韓發展更友好外交，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）認為，這是一起「單一事件」，尚未有跡象顯示能為雙邊關係帶來更多突破。

另一位官員則指出，整個談判過程中，拜登並沒有向北韓低頭，至於金恩是否可能面臨軍事審判，美方暫時不願意透露。據外媒先前報導，由於金恩擅離職守，因此返國後可能會面臨入獄、沒收薪資或開除軍籍等處罰。