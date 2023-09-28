2023台灣設計展「新北○起來」系列活動推出「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程，讓大眾深度體驗新北在地文化，特別與「木曜4超玩」團隊強強聯手，精選山、海、城3款新北魅力路線，由人氣主持陣容溫妮、泱泱、阿部瑪利亞擔任導遊領隊，帶著一群外國Youtuber朋友前進2023台灣設計展主展區之一的「新北市美術館」，影片即將發布，歡迎民眾跟隨「木曜4超玩」的腳步，報名參加「新北哩賀」精選路線，一起品味漫遊新北！

「木曜4超玩」與外國好朋友暢遊坪林。(圖/新北市政府文化局提供)

新北市文化局局長張䕒育表示，2023台灣設計展「新北○起來」10/6-10/22在鶯歌登場。新北市幅員遼闊、自然地景及文化底蘊豐沛，搭配設計展活動，C區「品味漫遊新北哩賀」整合新北市129條路線、154場次的走讀活動，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程，其中甚至有台語、英語的場次，藉由輕鬆有趣的導覽及體驗行程，除了讓臺灣人能深入淺出瞭解新北文化，也希望外國朋友可以感受新北在地美景、產業、工藝等不同魅力。

本次「品味漫遊新北哩賀」特色路線特別與超人氣「木曜4超玩」團隊聯手，帶著一群外國Youtuber朋友前進2023台灣設計展主展區之一的「新北市美術館」、手感體驗鶯歌的陶瓷工藝薈萃；在淡水「雲門劇場」感受身體律動、搭乘藍色公路一覽淡水河美景；拜訪新北茶鄉——坪林，認識「生態友善茶園」，品嚐茶香及茶文化的精妙。透過走訪新北山海城，讓外國朋友們也能深度體驗、學習新北獨特的在地文化，將新北豐富多元的面貌推向國際。

「木曜4超玩」與外國好朋友在淡水雲門劇場體驗身體工作坊。(圖/新北市政府文化局提供)

合作影片第一集「鶯歌線」即將於9/29公開預告、10/2公開正片。其他路線也將於2023台灣設計展期間陸續公開，究竟新北地方文化與外國Youtuber們會碰撞出怎樣的驚奇火花？敬請鎖定「木曜4超玩」YouTube頻道和新北市文化局FB臉書粉絲專頁！目前「新北哩賀」精選路線開放報名中，歡迎民眾跟隨「木曜4超玩」的腳步，一起品味漫遊新北！詳情請上「新北哩賀 品味漫遊」官方網站及報名網站。

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City

年度主題：Ｏ起來

展期日期：10 月 6 日 (五) 至 10 月 22 日 (日)

開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站、新北市政府文化局粉專查詢。(廣告)