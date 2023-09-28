M31認為，現今人工智慧物聯網(AIoT)已經在技術和應用領域顯示出巨大的商業潛力，AIoT的應用範圍從手機和平板電腦持續擴展到家電、工廠、醫療保健裝置以及自動駕駛汽車等領域，隨著先進製程技術的不斷進步，5G通信和高速運算等領域更成為發展的關鍵方向。身為台積電長期緊密合作夥伴，M31幾乎年年獲頒特殊製程IP合作夥伴獎，肯定M31在IP開發與服務上的傑出表現。在人工智慧化的物聯網裝置及其他高效率、高效能的邊緣裝置應用發展浪潮下，M31也緊跟台積電N12e製程技術平台發展腳步，針對AIoT市場對於速度、功耗、成本面積不同的設計需求，開發一系列低功耗IP解決方案，可支援更高效能、更佳功率與更低漏電的要求，其中包括低功耗記憶體、標準元件庫、通用IO元件庫。

有鑑於產業趨勢，M31推出兩種不同特性的低功耗記憶體，分別是低電壓設計的Low VDD記憶體和低漏電ULL記憶體。Low VDD記憶體支援0.6V的低電壓，提供四種低功耗模式和頻率調節技術(DVFS)，並透過M31讀寫輔助技術可確保在低電壓操作時的穩定性。而M31低漏電ULL記憶體則使用台積電ULL bit-cell技術，可大幅提升靜態低功耗的表現，達到節能設計的目標。此外，客戶還能採用M31具競爭力的低功耗標準元件庫，並搭配電源管理和低功耗優化套件，有助於客戶縮短開發週期，提高模組精準度，特別適用於各種AIoT設計。