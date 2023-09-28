廣達董事長林百里日前表示，ChatGPT問世以來，AI算力每三個月增加一倍，從GPT3一直到今年GPT4，算力需求不斷上升。這是一場AI的算力革命，這場革命也將加速超越摩爾定律。林百里指出，全球四大科技巨頭「MAMA」（Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon）近日仍持續朝AI領域邁進，可見大方向仍然聚焦在AI發展，自己也看好這個趨勢。廣達在AI布局深厚，透過子公司雲達科技搶進輝達供應鏈，旗下採用H100系列的高階AI伺服器開始出貨，也是微軟、亞馬遜等雲端大咖主要AI伺服器代工廠，同時獲Google與Meta部分訂單。

英業達方面，AI伺服器的貢獻在第四季會較為明顯，其中來自中國與美系客戶的需求都很強勁。公司在墨西哥廠房，已在8月投產伺服器，有助於英業達爭取美系一線客戶L10(整機櫃組裝)的伺服器訂單，泰國新廠也積極建置中，預計明年底導入伺服器主板(L6)的生產。