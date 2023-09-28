南僑自結8月獲利較去年同期大增逾4倍，前8月每股盈餘(EPS)2.12元，已接近去年全年每股盈餘(EPS)2.26元，受惠第4季旺季來臨，今年將繳出比去年更漂亮的成績單，目標3年後，營收將達3億元。

南僑旗下位於台北北投的寶萊納啤酒餐廳，吸引附近大企業員工，因為地點在台北大縱走起點附近，平日很多退休者來爬山，周末假日也吸引觀光客前來品嚐，對營業額有正面的助益。南僑指出，熟客老饕更是指名必點私房起司披薩，在享受起司美味的同時，也能大玩牽長絲的樂趣。

寶萊納與南僑旗下知名品牌親親香皂聯名合作，推出「親親呵護 卿卿牽絲」，每周日推出私房起司披薩聯歡活動，搶攻社區餐廳商機，指名點餐私房起司披薩6吋即可現場報名參加寶萊納私房起司披薩牽絲活動，只要牽絲超過46公分，即可獲得親親香皂100g二入組乙組，每超過6公分即可再加贈乙組，以此累計。（飲酒過量 有礙健康）