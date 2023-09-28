女星陳仙梅外型亮麗的她受到導演沈怡賞識，出演電視劇《一簾幽夢》後打開知名度，接演不少本土劇，成為當紅八點檔女星，2014年和攝影師「印地安」結婚，育有兩個兒子。近日，她忙於拍攝八點檔，豈料拍戲時有2個小孩突然穿過背景，讓導演當場喊卡，轉頭正想罵人的時候，竟發現是自己的孩子。

陳仙梅在臉書上分享，她拍戲時正在廟裡哭戲+流鼻血，豈料廟外突然有「野小孩直接當路人跳躍飛過背景」。導演見狀，當場喊卡，讓她忍不住轉頭想罵人，沒想到望向外面，「很好，那是…我生的…」，揭曉穿幫的孩子正是自己的兒子們。

因此，她只好耐心跟他們解釋，「這個角度拍出去，電視裡面會看到你們出現在廟門外面」。兩個小孩聽完並沒有離開拍攝現場，而是在直接趴在地板上，讓她相當無奈：「生命會找到出路？上有政策，下有對策？眼淚流下來了，感動。因為我知道你們將來一定能面對各種挑戰」，還不忘偷抱怨「爸爸沒在管」。