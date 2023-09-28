距離2024總統大選只剩3個多月，4名主要總統參選人莫不卯足全力推銷自己、增加曝光度，網路名人、「Z9神龍」吳達偉近日就公布了民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘在臉書買廣告所花費的金額，結果讓人大吃一驚。

吳達偉昨（27）日於「Z9 的看板」粉專，分享了他從「Meta 廣告檔案庫報告」的花費追蹤功能，查出最近90天內，4名檯面上主要總統參選人之粉專，哪一個花了最多錢買臉書廣告。

結果顯示，賴清德花了110萬元居冠、侯友宜76萬元次之，郭台銘只花了9萬元排名第3，最離譜的是柯文哲，竟完全沒有花錢，這也讓吳達偉形容，柯用的是「窮鬼戰法」。

不過對於吳達偉公布的結果，臉書上擁有1.5萬名追蹤者的「孵‧大學」校長謝昆霖指出，這只是顯示柯文哲粉專於臉書的投放廣告金額為0元，跟民眾黨有沒有錢不能畫上等號，也不代表他們沒透過其他帳號、沒在其他社群平台、沒發包給行銷公司投放廣告。