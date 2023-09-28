苗栗、新竹地檢署日前召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（最高檢提供）

苗栗、新竹地檢署日前召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（最高檢提供）

苗栗、新竹地檢署日前召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。（最高檢提供）

因應2024年大選，法務部及最高檢察署將選舉賭盤、AI深偽技術妨害選舉，列入查察重點，苗栗地檢署日前破獲首件總統大選選舉賭盤案件，檢察總長邢泰釗在苗栗、新竹地檢署選舉查察座談會上，指示查緝選舉賭盤要「早」、「快」、「深」，台灣高檢署檢察長張斗輝則要求檢方務必儘速偵辦、儘速核發檢舉獎金，以嚇阻賭盤歪風。

邢泰釗強調，選舉賭盤態樣與過去截然不同，透過網路甚至以line下注的新興手法層出不窮，指示檢方偵辦選舉賭盤案件起步要早、速度要快，更要深入調查莊家背景，只要有決心，必定能查到背後的操盤者。

台中高分檢檢察長林錦村說，選舉賭盤比往年增加，指示檢警調應加強早期佈雷、蒐證。法務部政次陳明堂強調，嚴查AI或深偽技術等假訊息妨害選舉公正性是2024年選舉重大挑戰，如有發現，應立即澄清、迅速下架並溯源追查。

邢泰釗並對苗栗檢警查獲首件包含經營總統大選賭盤機房、新竹地檢「科偵反賄」，全力查察賄選，予以肯定，另當面嘉許偵辦新竹縣工務處長江良淵涉貪案的新竹地檢署檢察官王遠志。

苗栗、新竹地檢署日前召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會，法務部政次陳明堂、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村、法務部檢察司司長郭永發、刑事局副局長黃壬聰、調查局長王俊力、副局長黃義村、廉政署副署長馮成等官員與會。