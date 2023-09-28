台南市永康分局為提升拒毒、打詐宣導強度及意識，擴大整合學校、大樓保全，提供毒品熱區及識詐相關情資，以淨化社區治安環境，特於9月27日晚間7時，在南臺科技大學結合該校社團舉辦熱情四射的表演活動，特邀轄區義警、民防、守望相助巡守隊、志工、社區大樓保全或主委等人與會，並請與會來賓填寫滿意度調查表，以利建立預防詐騙、反毒零容忍相關資訊，遇有疑似毒品或遭詐情事可向分局諮詢，並做為種子教官，回到社區擴大宣導，進而協助警察保護社區內民眾生命、財產安全，為舉辦此活動最大目的。

分局特邀轄區義警、民防、守望相助巡守隊、志工、社區大樓保全或主委等人與會。(永康分局提供)

本次活動首先由分局長甘炎民頒贈感謝狀給南臺科技大學主任秘書汪輝明與叁加表演3社團的學生，同時各社團代表分別給溫馨小卡片給分局長甘炎民，學生表示；非常認同分局甘炎民連續2年在南臺科技大學極力舉辦預防犯罪宣導活動，更願意持續配合宣導活動，學生特別認同分局長甘炎民反毒、打詐專業知識，一定會防止詐騙案件發生，這3張溫馨小卡片為本次活著小確幸。

甘炎民頒贈感謝狀給南臺科技大學主任秘書汪輝明與叁加表演3社團的學生。(永康分局提供)

甘炎民頒贈感謝狀給南臺科技大學主任秘書汪輝明與叁加表演3社團的學生。(永康分局提供)

甘炎民表示，為達校園反毒、詐騙零容忽，特別告訴與會來賓如何將「反詐騙36計」應用在你我日常生活中;毒品及詐騙案是腐蝕人們心靈的惡魔、是破壞溫馨家庭的第三者、是一把殺人不見血的刀、是一個吃人不吐骨頭的猛獸;詐騙手法日益新，你我務必要小心，近年來詐騙是讓最多民眾受害的犯罪型態，打詐已列為治安工作的重中之重，「抵制毒品及預防詐騙」是我們每位在場人應盡的責任，為表達本分局反毒打詐決心，特邀臺南科技大學嘻哈文化研究社、熾炎火舞社、競技啦啦隊社社團同學，共組一系列反毒打詐表演活動，活動全程另以永康分局臉書粉絲專頁直播供分局粉絲觀賞。

南臺科技大學此次特別選派嘻哈文化研究社、熾炎火舞社及競技啦啦隊社等優秀社團擔綱演出，這些社團曾代表學校參加大專院校比賽均表現優異；首先由嘻哈文化研究社學生4人以饒舌方式表演揭開序幕，接續由熾炎火舞社表演，會場燈光舜間變暗、學生分別手持鮮艷燈代表紫錐花，以故事劇情方式搭配歌曲表演吸毒者困境及戒毒後勇往直前。

最後由競技啦啦隊社帶來精彩的演出，競技啦啦隊社自民國90年創社至今，是歷史悠久的體能性社團，「無論你在哪裡，啦啦隊永遠陪伴著你，當你需要我，就讓Jackals幫你加油」，先以啦啦隊隊號為開場白，並搭配輕快歌曲時間演出大約5分鐘，表演以空拋、翻騰、金字塔等高難度動作為本次演出最大亮點，讓與會來賓目不轉睛。

表演結束後為本次活動壓軸，為呼應開場「拒毒識詐」的主軸，特別製做「永保安康警好讚」氣球，並邀請現場來賓上臺手持棒球擊破氣球，象徵警方反毒打詐決心，氣球擊破亮出「反毒打詐零容忍」字樣，期許青少年能夠認識犯罪型態並能有效的防範。

甘炎民最後表示，隨着社會發展，科學不斷進步，民眾容易接觸到毒品、詐欺，對於這些類型案件，我們不會畏懼，並從法律面和技術面著手，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效用，以減少受害者，掃除販毒、詐騙集團，在心裡築起一道抵制不良誘惑的堅固長城，讓我們的社會更加和諧，更加安定和美好。