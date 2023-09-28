我前友邦、太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）跳過拜登在白宮舉辦的太平洋峰會，引發外界關注，他昨（27）日表示，不出席是因為不想像學生般聽別人「說教」，他更砲轟美國應該改變對太平洋島國領袖的策略，應該尊重這地區的領袖，指出他國領袖更尊重太平洋地區。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、索國媒體Tavuli News報導，聯合國大會期間，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞跳過拜登25日在白宮舉辦、與「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）領袖的第二屆峰會，改派外長馬內列（Jeremiah Manele）出席，白宮當時表達「失望」。

蘇嘉瓦瑞返回索羅門群島後昨（27）日召開記者會，言談中吐露了對美國的不滿，及缺席拜登峰會是認為國內事務更重要，同時不想聽華府「說教」。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）27日直言，不出席拜登的太平洋峰會是因為不想像學生般聽別人「說教」。

蘇嘉瓦瑞說：「我不會參加、坐在會議上聽他們對我說教，不會。你們知道會議是如何進行的嗎？他們必須尊重太平洋領袖及各地領袖，他們必須改變與太平洋領袖會面的策略，至少我們有代表在那裡，我們有3分鐘時間發言，而我們坐下來，只為了聽他們說他們有多優秀。」

The Prime Minister of the Solomon Islands has explained why he did not attend the meeting of South Pacific heads of state with Joe Biden in Washington on Monday.



"I participated last year, nothing came of it. I'm not going to sit there and listen to people lecture me. No way,"… pic.twitter.com/MzZzSyNIZV — Sprinter (@Sprinter99800) September 27, 2023

他說去年有參加第一屆峰會，但「沒有任何成果」。他說美國曾承諾援助索國8千億美元，但至今什麼成果也沒有。他暗示其他國家領袖對太平洋島國領袖展現了更多尊重，例如阿爾巴尼亞、南韓總統、大陸國家主席習近平等人，都撥出一小時和他對談，「他們對待我們如同領袖，而不是讓我們坐在類似教室的場地對我們說教」。

蘇嘉瓦瑞在記者會上一邊揮動雙手、一邊發表上述言論，情緒看來有些激動。

針對美國近年來開始主辦太平洋峰會、在太平洋島國開設大使館，斐濟前外長塔沃拉（Kaliopate Tavola）評論，美國「正試圖趕上其他人」，「美國在缺席太平洋地區數十年後回來，但它的回歸顯然是為了對抗中國」。

美國總統拜登連2年舉辦太平洋峰會，對抗中國大陸在這區域的影響力。

■拜登承諾提供2億美元 太平洋島國擔憂資金能否到位

拜登在第二屆太平洋峰會上承諾與美國國會協調，提供太平洋島國2億美元（約新台幣64.5億元），以降低氣候變遷的影響、刺激經濟成長、對抗非法捕魚，以及改善該地區的公共衛生。

華府也列出一系列必須與太平洋島國加強合作的領域，包括貿易關係、經濟發展、對抗氣候變遷。對此，塔沃拉說：「承諾很多，我們必須看到實際成果。」

事實上部分太平洋島國民眾確實擔憂美國的資金能否到位，巴布亞紐幾內亞國家事務研究所執行主任巴克（Paul Barker）表示，「當中有一些非常有價值的新措施…但有些延誤很久了」，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任基恩（Meg Keen）說，儘管去年峰會以來，美國在太平洋地區開設大使館及美國國際開發總署（USAID）辦公室，但美國國會尚未批准大多數承諾的資金。

塔沃拉評論，美國的許多承諾可能被官僚主義拖延及掩蓋。