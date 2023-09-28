我前友邦、太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）跳過拜登在白宮舉辦的太平洋峰會，引發外界關注，他昨（27）日表示，不出席是因為不想像學生般聽別人「說教」，他更砲轟美國應該改變對太平洋島國領袖的策略，應該尊重這地區的領袖，指出他國領袖更尊重太平洋地區。
綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、索國媒體Tavuli News報導，聯合國大會期間，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞跳過拜登25日在白宮舉辦、與「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）領袖的第二屆峰會，改派外長馬內列（Jeremiah Manele）出席，白宮當時表達「失望」。
蘇嘉瓦瑞返回索羅門群島後昨（27）日召開記者會，言談中吐露了對美國的不滿，及缺席拜登峰會是認為國內事務更重要，同時不想聽華府「說教」。
蘇嘉瓦瑞說：「我不會參加、坐在會議上聽他們對我說教，不會。你們知道會議是如何進行的嗎？他們必須尊重太平洋領袖及各地領袖，他們必須改變與太平洋領袖會面的策略，至少我們有代表在那裡，我們有3分鐘時間發言，而我們坐下來，只為了聽他們說他們有多優秀。」
他說去年有參加第一屆峰會，但「沒有任何成果」。他說美國曾承諾援助索國8千億美元，但至今什麼成果也沒有。他暗示其他國家領袖對太平洋島國領袖展現了更多尊重，例如阿爾巴尼亞、南韓總統、大陸國家主席習近平等人，都撥出一小時和他對談，「他們對待我們如同領袖，而不是讓我們坐在類似教室的場地對我們說教」。
蘇嘉瓦瑞在記者會上一邊揮動雙手、一邊發表上述言論，情緒看來有些激動。
針對美國近年來開始主辦太平洋峰會、在太平洋島國開設大使館，斐濟前外長塔沃拉（Kaliopate Tavola）評論，美國「正試圖趕上其他人」，「美國在缺席太平洋地區數十年後回來，但它的回歸顯然是為了對抗中國」。
■拜登承諾提供2億美元 太平洋島國擔憂資金能否到位
拜登在第二屆太平洋峰會上承諾與美國國會協調，提供太平洋島國2億美元（約新台幣64.5億元），以降低氣候變遷的影響、刺激經濟成長、對抗非法捕魚，以及改善該地區的公共衛生。
華府也列出一系列必須與太平洋島國加強合作的領域，包括貿易關係、經濟發展、對抗氣候變遷。對此，塔沃拉說：「承諾很多，我們必須看到實際成果。」
事實上部分太平洋島國民眾確實擔憂美國的資金能否到位，巴布亞紐幾內亞國家事務研究所執行主任巴克（Paul Barker）表示，「當中有一些非常有價值的新措施…但有些延誤很久了」，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任基恩（Meg Keen）說，儘管去年峰會以來，美國在太平洋地區開設大使館及美國國際開發總署（USAID）辦公室，但美國國會尚未批准大多數承諾的資金。
塔沃拉評論，美國的許多承諾可能被官僚主義拖延及掩蓋。
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