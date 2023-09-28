周四香港恆生綜合指數早盤跌84.9點或0.5%，為17527點。國企股(H股)跌0.3%。科技指數跌0.4%。
網路科技股漲跌互見，阿里巴巴、百度、小米上漲；美團、騰訊、網易下跌。
金價受壓，黃金股跌1.2%，山東黃金跌2.4%，紫金礦業跌1.3%，招金礦業跌1.1%。
石油股普遍上漲，中石油升2%，中海油也漲1.3%。
恆大系周四全數停牌，停牌之前，中國恆大為0.32港元、恆大物業0.59港元，恆大汽車0.56港元。
美股隔夜漲跌互見，美元創近10個月新高，反映中概股的那斯達克金龍中國指數升0.8%。港股周四低開24點。
周四香港恆生綜合指數早盤跌84.9點或0.5%，為17527點。國企股(H股)跌0.3%。科技指數跌0.4%。
網路科技股漲跌互見，阿里巴巴、百度、小米上漲；美團、騰訊、網易下跌。
金價受壓，黃金股跌1.2%，山東黃金跌2.4%，紫金礦業跌1.3%，招金礦業跌1.1%。
石油股普遍上漲，中石油升2%，中海油也漲1.3%。
恆大系周四全數停牌，停牌之前，中國恆大為0.32港元、恆大物業0.59港元，恆大汽車0.56港元。
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