周四香港恆生綜合指數早盤跌84.9點或0.5%，為17527點。國企股(H股)跌0.3%。科技指數跌0.4%。

網路科技股漲跌互見，阿里巴巴、百度、小米上漲；美團、騰訊、網易下跌。

金價受壓，黃金股跌1.2%，山東黃金跌2.4%，紫金礦業跌1.3%，招金礦業跌1.1%。

石油股普遍上漲，中石油升2%，中海油也漲1.3%。

恆大系周四全數停牌，停牌之前，中國恆大為0.32港元、恆大物業0.59港元，恆大汽車0.56港元。

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