天氣炎熱，很多人都有體味較重的困擾，擔心影響人際關係。對此，營養師李立慈分享減少體味的方法，在身體外在方面，應加強個人衛生、保持環境乾淨與乾燥、適度除毛和更衣；而在內在飲食部分，可減少蒜科食物、適量十字花科蔬菜及健康飲食。但她也提醒，不建議完全戒除蒜科家族、十字花科家族等可能產生異味的食物，其富含許多對身體有益的營養素。

李立慈在臉書專頁「Liz營養師飲食日常」發文表示，體味是由大汗腺、小汗腺及皮脂腺的分泌物綜合而成；小汗腺分布於全身，大汗腺則是分布於腋窩、外耳道、乳頭、生殖器等部位。此外，汗腺的分泌物原本是沒有任何氣味的，是汗腺分泌物中的固醇類物質和胺基酸，經過皮膚表面細菌作用後，產生短鏈脂肪酸、硫化物等異味產生。

李立慈進一步提到，蒜科家族的食物，如大蒜、洋蔥會導致氣味較重，因為這些硫化物除了本身就是異味來源外，還會殘留在口腔數小時，導致吃完這些食物後氣味不佳。另外，她還說，有研究指出，吃比較多肉和含硫化物的食物，像是十字花科家族，它們的代謝產物可能影響汗味。

然而，李立慈不建議完全戒除蒜科家族、十字花科家族等可能產生異味的食物，因為這些食物含有大蒜素、類胡蘿蔔素、維生素C、維生素U等營養素，有助提升免疫力、抗發炎、抗病毒及保護細胞黏膜等作用。

李立慈強調，相較飲食習慣，包含性別、荷爾蒙、年齡、基因、情緒、性格、疾病、衛生習慣、氣候等，更是比較影響體味的原因，所以要靠飲食來改變體味不太容易，變香更是不可能。